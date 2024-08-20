「85花」景甜仙俠劇內地炮灰時段播　收視仆直人氣急跌？

內地「85花」女星景甜，近日主演一部仙俠題材古裝劇集《四海重明》在內地無聲無息播出，在巴黎奧運熱潮席捲全國觀眾下，劇集被迫在深宵凌晨時段啟播，收視反應相當慘淡。雖然內地網民認為《四》劇的失利不能完全歸咎景甜，她作為「85花」同代女演員中罕有的打女，亦兼備動作實力與甜美外貌，但景甜的發展路徑令觀眾難以觸摸，與張繼科之間一段情亦構成負面形象，一再拖累她的觀眾緣。

2013年，當年25歲的景甜參演香港電影《特殊身份》，受甄子丹力捧成為女主角，劇情中與甄子丹、安志杰上演連串打戲，展現打女級數的身手，具反差的甜美外貌亦相當搶鏡，成功闖出內地娛樂圈。

此後景甜更有機會參演荷里活電影，先後拍攝《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）及《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）等成本高昂、製作認真的科幻動作電影，知名度蜚聲國際影壇！

然而景甜於2018年起選擇將發展重心轉移返回內地，亦由大銀幕重新走回公仔箱，更一度走下坡至拍攝網絡劇集，人氣每況愈下。加上與張繼科一段戀情後，景甜被男方賭博負債的負面形象拖累，更有傳張繼科為還賭債，出賣景甜的私密照作抵債。雖然張繼科在事件後發聲明澄清闢謠，已令外界對景甜的形象帶來負面觀感，亦進一步對景甜漸走下坡的發展帶來打擊。