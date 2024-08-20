高海寧被激發心中嗰團火　打哥球望能識男仔

藝人高海寧（高Ling）、孔得賢、柯煒林及吳海昕今日（20日）出席時裝活動，大家均穿上由設計師設計的服飾。高Ling穿上哥爾夫球運動服，大騷白滑香肩與黃鋒腰，她對這套衫表示滿意，可以凸顯她的優點，又透露早前到北京出席活動時，跟國家隊教練學過，對方更讚她有天分，坦言想學哥爾夫球及網球，她説：「平時少做戶外運動，睇奧運激發咗做運動嘅心。（搵個伴陪你？）平時識唔到人，我新嘅運動可以識吓，多謝大家關心，我會努力。」她指早前到北京上戲劇班後，激發了她內心那團學習的火，故希望再學多點東西，令自己更進步。

而孔德賢則透露想考取電單車和貨櫃車執照，他説：「都想考埋船牌同潛水牌，因為做藝人學多啲嘢，對將拍戲有幫助，之前睇奧運閉幕見到湯告魯斯好有型，希望可以好似佢咁，做一個有型又有演技嘅動作演員。」

同場的柯煒林以短皮褲現身，大晒飛毛腿，他笑指沒有修剪腳毛習慣，因感覺「好Raw」，平日在家也只會穿波褲。問到是否有試過「時裝炒車？」他笑指印象中沒試過：「但若果有最緊要輸人唔輸陣，會靠氣勢壓住，哈哈！」他指自己平日喜愛休閒打扮，因工作時已穿過不同的衣服，問到工作時衣着會否有底線？他指若劇本需要，要全裸也不介意。至於吳海昕則以密實打扮現身，她表示很喜歡這套充滿未來感的服飾，跟平日斯文、鄰家女孩打扮的她很不同，又表示最滿意自己的腿部線條，笑言每逢夏天都會特別多做運動：「因為夏天會着短裙，會特別注意腿部護理，盡量令佢哋光滑。」柯煒林即笑指曾為拍戲剃光腳毛，感覺很不習慣。