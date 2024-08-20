東冲有料到：曼谷最新網紅點

Hua Takhe Old Market最近因有Guest House老闆提供貓咪同遊的划船服務而備受注目。（胡慧冲提供）

最近曼谷有一個啱影相打咭的景點爆紅，其獨特性堪稱在泰國只此一家。話說遠離曼谷市中心的Hua Takhe Old Market是一個歷史悠久的市場，該處既有民居及又有店舖，之前並不算熱門景點，只有泰國人喜歡其古舊風情前往拍照，鮮有外國旅客到訪。但最近卻因為該處提供特別服務，一下子火熱起來。

話說該市場有一Guest House老闆，每日會在附近河上划船兩趟（時間分別為4:40pm及5:30pm），載住客繞場一周。河道兩旁景色不算特別吸引，河道本身亦並非水清沙幼，能夠走紅的原因全拜同遊的貓咪。話說老闆養了很多隻可愛貓咪，牠們既不怕人又不怕水，甚至會跳落河暢泳，每次划船時牠們都會主動跳上艇上同行，當中有一、兩頭貓咪更會伏在乘客的肩膊上，可愛得令人無法抗拒！

最初划船服務只供Guest House住客享用，但不少「貓奴」得知後紛紛專程前來體驗，由於反應太熱列，現在就算非住客，只要付THB300（約HK$68），亦可享受約40分鐘的船河，當堂吸引大批人慕名前來，日日均座無虛席。

我早前亦親自到訪見識一番，於黃昏時段乘搭，邊賞鹹蛋黃景色、邊有貓咪在你頸上爬來爬去，感覺確係相當獨特兼美妙。

跟老闆閒聊時提到，何不將40分鐘的船程縮減一半，變成每日划4趟船河，生意豈不是可翻一倍？但老闆並非唯利是圖的生意人，他謂不希望船河變得太商業化，反而想讓乘客能享受船程，從中了解當地的民生風俗。

老闆更透露，由於實在有太多街外客前來坐船令他應接不暇，加上部分訪客預約了卻No Show令他失預算，為了保障Guest House住客權益，他考慮明年起船河不會再讓非住客乘坐。不過這只屬初部構思，暫時並沒有落實的日期。

如果大家感興趣的話，建議不妨先坐為快。不過由於該處地點偏遠，若從市中心出發的話連塞車預計需要約兩個小時。另外，市場的店舖於下午5時起便會陸續關門，有心到訪的話不妨早一點出發，在該處遊逛順便吃喝一番才去坐船，既能感受當地風情，同時促進了該地的經濟，一舉兩得。

胡慧冲