鮮娛糧︱陳法拉宋熙年陳爽凍齡合體　竟有2大驚人共通點

藝人陳法拉近年追軍荷里活打響知名度，又與法籍老公誕下一子一女，可謂人生大贏家！其實法拉於於2013年約滿無綫後，在TVB的8年裏，建立了不少友誼，繼她早前返港與陳敏之、呂慧儀、阮小儀聚會後，近日她又相約同是華姐出身的宋熙年和陳爽飯敍，宋熙年更在社交網貼出3人11年前的合照，3女10年前後樣子變化不多，只是多添了一份成熟美。

宋熙年以英文寫道：「十多年後，我們每個人都用一些膠原蛋白換了兩個孩子和我們非常幸運的丈夫。」3位前華姐同樣已成為人妻及兩孩之母，亦嫁了一個好老公。

從照片可見，39歲的宋熙年與陳智燊齊齊穿上黑色情侶裝現身，41歲的陳爽身穿卡其色針織衫與金融才俊老公梁梓軒赴會，而身穿白恤衫的法拉單拖出席，法籍老公Emmanuel Straschnov未有同行，三位華姐依然大方美麗，友誼不變。

而宋熙年貼出2張11年前的舊照，當時3位華姐有青春本錢，宋熙年穿上螢光性感小背心，盡顯青春活力，陳爽則穿上低胸碎花裙，騷渾圓美胸，法拉卻較保守，穿緊身紅色背心。網民在帖上留言大讚她們仍然很美：「all are still beautiful」、「哇哇哇青春回憶」、「各有各好」，而姚子羚表示：「Still pretty！」