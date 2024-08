韓國新人男團TWS將於8月25日在澳門舉行簽名會,同日他們還會舉行Showcase,將為粉絲送上精彩演出。

今年1月憑專輯《Sparkling Blue》出道,主打歌《plot twist》唱到街知巷聞,他們於6月推出的第2張迷你專輯《SUMMER BEAT!》的主打歌《If I'm S, Can You Be My N?》亦大受歡迎,收錄音《hey! hey!》的MV更是在香港取景,不僅展現了迷人的香港都市風情,也突出了TWS青春洋溢、活力四射的形象,期望他們將來有機會可以到澳門進行拍攝工作!