降噪耳機一餐飯價錢買到？

真無線耳機日漸普及，價格亦愈來愈相宜，新推出的小米Redmi Buds 6 Active再將價錢降低至一張「紅衫魚」有找，一餐飯錢就買到，可謂平通街！雖然激平，但規格唔弱，例如內置14.2mm動圈單元，提供雄渾且低失真音效，同時又內置雙麥克風，結合DNN聲學和ENC演算法，實現每秒4米的通話風噪降噪效果，戶外傾電話都保持清晰。

耳機可配合Xiaomi Earbuds應用程式使用，提供「標準」、「高音增強」、「低音增強」、「人聲增強」及「音量提升」五種EQ設定， 輕觸一下即可切換。耳機採用半入耳式設計，單次充電可用6小時，配備充電盒，電池續航力為30小時，算是長氣。

同場加映︰電競而生

那邊箱小米Sell平，這邊箱SteelSeries無線耳罩式耳機Arctis Nova 5就賣專業。它是全球首款具有100多個特定音訊配置的遊戲耳機，由音訊工程師、電競選手聯手打造，玩家可以在遊戲中即時微調聲音頻率，聽到其他玩家聽不到的超細緻聲景。客製設計的釹磁驅動器由稀土金屬製成，帶來精確中音和深沉低音，同時內置ClearCast麥克風及高頻寬晶片，支援32KHz/16Bit音訊音訊以保持通訊清晰。隨附多功能USB-C轉接頭，同時兼容手機、平板及多部遊戲機平台。