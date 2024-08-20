許靖韻率軍開戶外騷　曾傲棐：好在師姐傍住

歌手許靖韻（Angela）、曾傲棐（Arvin）及女團VIVA日前為音樂會演出，Angela除準備了三套服裝外，她更早在一個月前買了水槍，唱得興起之際，她用水槍射向觀眾，全場即時歡呼起哄，她笑言：「係呀，我帶咗水槍嚟，其實想玩好耐，所以喺騷前嘅一個月已經買定咗，我唔怕觀眾會反擊，天氣咁熱，相信佢哋都好想降吓溫。」並揚言已穿定泳衣打底。此外，她又於音樂會上「曬出」新買的電結他：「其實之前一路都有彈電結，見到觀眾都好鍾意我彈電結他表演，所以就買咗呢支結他之後都可以用，多樣樂器玩吓。」

首次做戶外音樂會的Arvin坦言十分緊張，幸好有師姐Angela傍住，令他感覺踏實得多，他又謂這次是一新體驗，難得一次戶外騷，所以選歌方面跟以往亦有所有同：「以往俾大家印象可能都係企定寝唱一啲安靜嘅歌，今次偏向Rock啲或者輕快啲，想大家郁吓、跳吓，去帶動觀眾情緒。」

而女團VIVA演唱的兩首快歌《Topic Killa》及《DTR》，勁歌熱舞瞬間帶起了全場氣氛，她又跟Angela及Arvin合唱《LaLa世界》、《報復式浪漫》等，VIVA表示這是首次跟Live Band合作，十分開心：「雖然出道咗兩個幾月，有兩首歌，但係都可以同到Angela、Arvin合作一齊合唱，又唱到其他嘅cover，希望之後有機會有多啲自己歌嘅時候，可以舉行音樂會。」