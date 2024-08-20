英皇樂隊SULIS勇闖樂壇　恨同大師姐容祖兒合作

英皇新進樂隊「SULIS」今年勇闖樂壇，早前推出新歌《The Sulis Club》，日前4子接受專訪時，結他手朱啟軒（Roy）、低音結他手范文浩（Logout）及鼓手郭凌峰（Nathan）齊聲表示因欣賞主唱兼結他手冼彥龍（Jonathan）的作品，得知他有意召募成員而自薦，結果一拍即合而組成樂隊，Logout說：「我哋嘅概念一致，都係想做多啲騷，將自己音樂分享給樂迷，不過接騷前，就要推出多啲歌先，6月時出過一首，手頭上都仲有好多作品，不過幾時面世就由公司安排。」

Jonathan坦言當初「應徵者」不多，全因：「認真做音樂嘅人真係唔多，要啱傾又要有緣分，遇見佢哋係好幸運。」Logout亦有信心做隊最少爭執的樂隊，皆因各成員都不是20多歲的年輕人，思想較成熟，況且能坦誠相對，不會有隔夜仇。Roy亦言雖然創作上亦有各持已見的時候，但溝通後互相尊重。

俗言有謂「Band仔多數窮」，Roy不諱言已做足心理準備跟隊友一齊捱，Logout指Jonathan是隊中的「伙頭將軍」，經常到他家食其親自下廚的牛扒，可慳回不少飯錢，兼且各成員從事有關音樂的正職，所以生活不成問題：「夾Band係為理想，但理想同賺錢可以同步進行，我哋日頭就做幕後嘢，收工就圍埋夾Band玩4個鐘，不過我哋係用電腦同樂器做歌，做好自己個Part就Send畀隊友，好似傳紙仔咁樣。」

至於英皇今年一口氣力捧4隊樂隊，問到「SULIS」如何爭取資源？Logout謂交由公司安排，各成員只需做好本分：「其實4隊Band風格唔同，各有特色，我哋就重節奏感啲，同其他3隊Band嘅成員都相熟，覺得彼此間可以起互相推動的作用。」4子又謂能加入英皇大家庭，感覺相當夢幻，笑言：「公司有好多位都係我哋兒時偶像，師兄師姐啲歌陪住我哋成長，如果有機會同大師姐容祖兒夾吓Band，或者做到啲作品畀佢，就真係人生嘅成就解鎖。」