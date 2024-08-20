張曦雯陳瀅挑戰做女團　邵美琪大讚Yumi乖女

無綫新劇《特勤女團》今日在電視城舉行拜神儀式，劇中張曦雯（Kelly）、陳瀅、羅毓儀和鍾柔美（Yumi）飾演女團成員，不過Kelly和陳瀅實際身份是特務。此女團組合無論年齡層和跳舞技巧都有段距離，Kelly笑言是「姐姐女團」，但幸好有真女團成員Yumi撐住，並透露還會有女團歌作為主題曲。

戲中Kelly有「東九龍美臀」稱號，睇得又打得，早前開工便被馬貫東打Pat Pat，犧牲色相。而陳瀅就有「黃金32C」稱號，不過她就表示角色好保守，經常收收埋埋。劇中女團四人都會穿上校服，Kelly坦言初時感覺難接受，但之後大家一起影女團相，出來的效果不錯。Cosplay擔當的羅毓儀則表示對着校服完全無違和感，大讚女團衫好靚。她們表示今次做女團沒有刻意減肥，邵美琪和關禮傑經常請食消夜，好難減到肥。講到做女團，陳瀅表示對跳舞有信心過唱歌，Kelly就話經過多年台慶訓練有素，相信無問題！

邵美琪（Maggie）時隔5年再入電視城開工，與Yumi演母女，訪問期間全程蹺實Yumi，大讚Yumi乖女又守時，Yumi表示Maggie教會她不少，Maggie則笑說：「無教，佢偷嘅，因為佢對各樣都感到好新鮮，唔明會問，好勤力好乖。（好似你以前嘅影子？）佢高我好多。」Yumi坦言一開始有點害怕前輩，但現在得到前輩的愛錫，相處時感覺溫馨。

至於提到傳出炎明熹（Gigi）成為兩大公司爭奪目標，Yumi表示跟Gigi有傾偈，但沒有傾工作，「佢有讚我新髮型留蔭靚，又傾吓瞓覺問題，（如果第時唔同公司就見唔到？）大家各自都很忙，我都想見吓啲朋友，不過冇時間，順其自然啦，可能第時喺街撞到對方呢！」她又讚Gigi前途無可限量，對他很有信心：「佢好有天分，喺《聲夢傳奇》佢畀我嘅第一個印象係唔會忘記。」