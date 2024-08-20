清水藍里 黑帶波神要嫁人

今年係「無春盲年」，根據傳統講法不宜嫁娶，但有位日本寫真女優似乎冇有怕，喺近日公布婚訊，佢就係空手道黑帶波神清水藍里！

超彈H奶

日本寫真界有唔少女優活躍多年，依然保持良好狀態，剛剛推出寫真集嘅I奶貓眼女和地司，就係最佳例子，即使已經31歲，個樣都仲係咁可愛，實在相當難得！無獨有偶，今日為大家介紹嘅清水藍里都係呢個歲數，同樣體形嬌小又好波，胸前對天然H奶彈力十足，加埋個樣可愛得嚟又帶有少少柔弱病態美，令男人好想對佢細心呵護，只可惜能夠將藍里私有化嘅男人已經出現咗喇！

出道多年

話說藍里喺近日宣布會嫁人，對象係一名日籍男士，仲話唔係奉子成婚，亦未有從寫真界畢業嘅打算，對粉絲嚟講，算係有番多少安慰！

講起上嚟，出生於大阪府嘅藍里，就讀中學時已被星探發現，2007年加入寫真女優行列，以童顏巨乳作為賣點，發展順利，又喺電影《愛之心》擔任女主角，仲加入過藝能組合PINE。值得一提，呢位空手道黑帶美女係電視台嘅常客，頻頻亮相綜藝節目做嘉賓，試過即場表演嗲功同大灑鹽花，令男主持暈得一陣陣，仲曾經喺幕前表演武藝時搞到酥胸半露，自然深得一眾男士歡心。