澳洲索模新星　辣照成名

每個模特兒都希望可以一舉成名，但事實上唔係咁容易，不過有位性感索女只係憑住比堅尼辣照，就將佢嘅命運改變，後來更作為人氣模特兒，佢就係來自澳洲嘅Bianca Richards喇！

無心插柳

唔少人為咗成名，可謂無所不用其極，之但係好多嘢都係命中注定，正所謂「命裏有時終須有，命裏冇時莫強求」，而當幸運之神嚟敲門時，想唔成名都難，好似出生於澳洲悉尼嘅性感女模Bianca Richards就係最佳例子。

佢唔單止擁有迷人美貌，五官標致，仲有令男士心跳加速嘅火辣身材，但卻估唔到佢最初並冇諗過要成為模界一員，既然係咁，點解後來佢會成為炙手可熱嘅模特兒呢？原來鍾意旅行嘅佢，除咗影風景靚相，亦不乏比堅尼自拍照，為咗將呢啲「好嘢」公諸同好，佢便開設IG帳號分享性感比堅尼辣照，就係咁，引起模特兒事務所嘅注意，更邀請佢到公司面談，只係當時佢仲未Ready投身模特兒界，所以拒絕咗對方。

條件優厚

不過模特兒事務所一直都冇放棄過，不斷邀請Bianca Richards入行，認為佢天生擁有做模特兒嘅條件，如果唔做就真係嘥咗！後來Bianca Richards終於被對方嘅誠意打動，以新人女模登場，甫出道便成為眾多男士雜誌及網站嘅寵兒，之後更成為一本著名男士雜誌嘅封面女郎，足見佢嘅人氣有幾高。

事實上，Bianca Richards能夠成功火速爆紅，皆因佢所拍攝嘅寫真例必展露大半球，加埋結實纖腰同渾圓美股，試問點可能唔吸引到大家嘅目光呢？不過就如唔少人氣性感模特兒一樣，Bianca Richards好快亦朝住性感網紅方向發展，除咗繼續派福利滿足男士嘅眼球外，亦經常分享健美心得，難怪咁多粉絲Like佢啦！

Profile

出生地：悉尼

身高：167cm

三圍：35F-24-35

雖然Bianca Richards憑住火辣寫真喺網上爆紅，但佢卻冇諗過要開設OnlyFans帳號吸金，反而積極將自己打造成新一代健美女神，仲話希望日後開設一間健身中心添！