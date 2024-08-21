【是日通勝】

農曆七月十八

甲辰年 壬申月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、嫁娶、立約

忌：出行、動土、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：灰色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

金牛座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

雙子座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

巨蟹座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

獅子座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

處女座：財運急升，愛情得意，可迎來愉快的周日。

天秤座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

天蠍座：易感情用事，謹記公私分明，否則有麻煩。

人馬座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

山羊座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

水瓶座：要帶眼識人，勿輕易相信陌生人的花言巧語。

雙魚座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）豬 健康差

鼠：感情運稍遜，忽略伴侶感受勢必後悔。

牛：情緒不穩，易因一時衝動而得罪別人。

虎：工作運一般，對於仕途發展感到失望。

兔：財運上升，對身邊人疏爽一點亦無妨。

龍：負能量太強，進取心不夠，工作效率差。

蛇：桃花旺，單身者宜趁機向意中人表白。

馬：珍惜眼前人，不要被花花世界所影響。

羊：待人接物寬容一點，身邊人都會喜愛。

猴：工作運上升，保持謙遜，有貴人協助。

雞：易鑽牛角尖，放開懷抱多接觸世界吧！

狗：士氣高昂，做事有一往無前的拼勁。

豬：是日沖煞，工作運一般，健康運欠佳。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

出軌面相

娛圈近期傳出出軌疑雲，原來面相中也有容易出軌的面相。

1.下巴尖

女性下巴尖，不但桃花運強，就算婚後，都不會重視家庭生活，而且愛刺激、享受被追求感覺！

2.眉毛濃亂

眉毛濃而且亂，主其人好色，經常粗心大意，易受引誘。面對女生的媚眼挑逗容易把持不住。

3.耳低於眼

易與異性發生關係，一個不留神便容易搞出人命，立即要奉子成婚了。

4.上唇薄下唇厚

所謂上唇主情，下唇主慾，上唇薄、下唇厚者，多重視情慾，意志薄弱。上下唇厚薄比例極端者，則容易見異思遷，對異性常存歪念，往往喜歡以花言巧語引君入甕。

5.唇厚有痣

若兩唇有癦痣，代表重視性慾、說話虛偽且易惹是非。若加上嘴唇無故常開及嘴歪，說話誇張失實，常開空頭支票！

6.準頭有紋

若男性準頭（鼻頭）有直紋侵破，看似將其鼻頭一分為二者，俗稱「狗公鼻」，極度迷戀女色。