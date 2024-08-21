莫文蔚成都開唱出「意外」　狼狽尷尬：從來未發生過

天后莫文蔚（Karen）近日在成都舉行演唱會，她換上多套性感舞衣上陣，包括白色波浪透視裙、透視閃片連身褲等，將其苗條身材及長腿盡現，她又戴上熊貓帽唱歌，流露可愛一面。

然而，中間發生小插曲，當她在台上邊行邊紹介樂隊成員時，鞋跟卻被地板上住，她彎下身嘗試用手把鞋跟拔出來但不成功，最後惟有脫下鞋子，旁邊樂手為她拔出高跟鞋，並協助她穿上，她尷尬表示：「第一次發生，從來沒發生過，鞋跟卡住。」

另外，Karen邀得同是天后級的新加坡歌手蔡健雅（Tanya）擔任嘉賓，兩人合唱《手》及《十萬毫升淚水》，令觀眾驚喜萬分，唱畢後，Karen稱因全身濕透，所以不敢擁抱對方，Tanya大讚Karen是性感女神，笑言站在她身邊不知道要穿甚麼才好，Karen讚她也很性感，Tanya笑言：「我有搭配，你露得比較多，我有點保守，但都要配合你，我很久沒有當嘉賓。」Karen自言很少找女生當嘉賓，又謂兩人相識很久，但沒有真正面對面合作過：「我們很有緣分，每隔幾年就會在金曲獎上見到，大家坐在一起，手牽着手等獎項宣布最佳女歌手，一般都是你，我們這次組合金量很足，你四次，我兩次，厲害嗎？」她還揚言要找個機會兩人合作找出專輯。

另外，Karen在社交網上載演唱會花絮及多張相片，其中她拿着大熊貓公仔在場館拍照，童心未泯。