邊集賺最多？奇洛李維斯《殺神John Wick》片酬大公開

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年來憑「殺神John Wick」一角而登上事業新高峰，由2014年至今10年間已拍了4集，其中去年上映的第4集全球累積票房更衝破4億美元（約31億港元），成為系列票房之冠。最近電影雜誌《The Hollywood Reporter》就公開奇洛拍攝每集《殺神》的片酬數字。

據知奇洛2014年拍攝首集《殺神》時只是「牛刀小試」，由於成本不多，他亦自降薪價有指他僅收100萬至200萬美元（約781萬港元至1,562萬港元）片酬。不過由於影片上映時勁收，所以擁有影片股份的他亦有獲電影公司分發巨額分紅。

首集《殺神》成功「刀仔鋸大樹」，電影公司短時間下令添食原班人馬開拍續集並於2017年上映，而奇洛的片酬亦升至200萬美元至250萬美元（約1,562萬港元至1,952萬港元）。而續集亦同樣大受歡迎全球票房比起首集還要高。至於兩年後第3集雖然沒有奇洛片酬的確實數字，但是有行內人士估計他的片酬已挨近1,000萬美元（約7,810萬港元）。

《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）有甄子丹的加盟令影片叫座力大增，全球票房埋單大收超過4億美元，據《The Hollywood Reporter》估計奇洛的片酬亦「三級跳」狂升至1,500萬美元（約1.2億港元），4集已令奇洛「打跛雙腳都唔使休」，吸金力絕對驚人！