東方日報C1：范冰冰遭熱巴狙擊　人氣輸大截

曾是「內娛天花板」的內地女星范冰冰多次試水溫，仍未能全面重返內娛，不過昨日獲開綠燈成功登上內地雜誌封面，卻慘遭後輩迪麗熱巴「截劫」，不論熱度、銷售量都遠不及對方，熱巴更以24小時賣出29萬本的佳績登上熱搜！

現年42歲的內地女星范冰冰於2018年陷入逃稅風波，事業一落千丈，不過向來好勝的她，近兩年積極謀復出之路，不但與荷里活動作巨星里安納遜開戲，又經常飛歐洲穿梭各大影展和Fashion Show，雖然Keep住有曝光率，但之前分別到泰國、馬來西亞出席活動時紆尊降貴，捱熱奔波，換來慘被貶為「三線女星」的下場，「冰粉」都極之心痛。不過冰冰沒有放棄，更擴大其美容生意，進駐亞洲多地，近日經常在港被捕獲，已進駐半山豪宅，日前更被網民偶遇她跟父親行商場，似乎已成為新香港人。

正當外界睇死冰冰短期內不會獲內娛解封之時，昨日她就久別歸來，為內地雜誌擔任封面女王，似乎重返內娛漸見曙光。她昨日以「女王姿態」在社交網晒靚相，並留言：「過去，現在，未來……三面一體！」網民指她雄心勃勃，勢必為重返圈中做好準備，等睇她回歸橫掃內地娛圈！今次成功「闖關」，冰冰以黑白配造型亮相，簡單得來相當大氣，網民紛紛留言問她何時才進組拍戲，不過她要全面重返內娛實在未有耐，有心水清的粉絲表示：「你再喊進組，我感覺是純傷害+黑粉。」今次拍攝主題是過去、現在、未來，有網民抵死留言：「過去：巨星 現在：沉睡巨星 未來：超級巨星」，亦有網民表示：「不進組的話，過去現在未來都無人在意。」

「內娛天花板」之位被奪

冰冰「回歸」似乎不獲看好，網民不太雀躍，她與工作室的貼文點讚及分享都出奇不多，只有1.8萬網民點讚，相反，前日成為另一雜誌封面女神的頂流花旦迪麗熱巴，其貼文點讚量遠超冰冰，高達211萬，看來熱巴已成功搶奪冰冰「內娛天花板」之位！熱巴樣子標致、身材出眾，向來是內地雜誌封面人物搶手貨，今次她就化身「黃金女神」，以微鬈金髮玩復古風，走入古希臘神話，穿過時間之海翩翩降臨，拉着豎琴滴下眼淚，散發着神秘綺麗氣息。雜誌推出半小時已賣出超過20萬本，昨日銷售量已衝破29萬本，相當厲害。

網上列出多名頂流女星雜誌暢銷排行榜，首位是迪麗熱巴、鞠婧禕排行第2、劉雨昕排第3，而排第4的楊紫昨日湊巧亦成為封面女郎，身穿白色高訂禮服裙，氣質優雅純潔，單邊長辮髮型襯托出溫婉大氣。之前楊紫繼劇集《親愛的，熱愛的》後，再與小生李現合拍古裝劇《國色芳華》，她向來是古偶劇擔當，故《國》劇亦成為網民最期待的待播劇之一。

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