保錡憑歌寄意　獲粉絲留言打氣

ERROR成員吳保錡與菊梓喬（Hana）的戀情日前被公開後，不少人都不甚看好，更引發保錡與網民於社交網隔空罵戰，最初保錡亦算沉着應戰，對黑粉只回應一句「真假要同你交代？」不過當有網民將他跟Hana前緋聞男友吳卓羲比較，留言指他不論樣貌、星味、成就或名氣也差幾班，令保錡亦忍不住怒火，留言回覆：「佢靚唔靚仔關我咩事呀！」

保錡昨晚（20日）更新社交網，並引用自己其中一首作品《Am I Crazy》的歌詞吐心聲，他寫到：「運氣再差任我捱著打都搏盡條爛命，我就以否定，搏肯定，不信成敗注定。」他表示這些歌詞一直也是他對待人生的座右銘，坦言自己是一個樣衰但努力、雖然壞但不會害人和沒有富裕家庭的屋村仔，希望用自己故事，令大家不要放下夢想，勇敢去追尋，他續説：「我是一個普通人，也是跟大家一樣住在同一個香港，有同一張身份證，坐同一架火車同一架巴士，我是一個從事電視幕前的人員，也跟大家一樣同一個飯盒，過着同一樣的生活，大家一起加油！只要唔放棄，下一個成功就是你。」粉絲們亦紛紛留言為他打氣：「你有料一定冇事」、「唔樣衰，最樣衰係話你嘅人」、「只要做好自己，被別人怎樣看也不重要，加油！」