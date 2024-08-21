處暑養生　宜早睡早起潤肺防秋燥

明天（8月22日）便是24節氣中的處暑，也是秋天的第二個節氣。處暑表示「出暑」，意思是暑氣將盡，秋氣將至。從這天開始，天氣就會逐漸轉涼，但由於暑氣未完全退去，因此只是早晚相對涼爽一些，而養生方面就有以下注意事項。

早睡早起

《黃帝內經》有云：「秋三月，此謂容平。天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興。」

早睡可避免秋天夜晚過濃的肅殺之氣傷身，順應陽氣的收斂，早起則有助於肺氣的舒暢。此外，適當午睡也是處暑時的養生之道，有利於緩解秋乏。

喝水去燥

想去秋燥必需養陰，而養陰的重點在於留住水分。除了多吃平潤的食物外，水分的攝取也不可少。建議早上起床後喝一杯溫水，可以讓整個消化系統甦醒過來。

平緩運動

處暑時節運動量及運動強度跟夏天相比可以適當加大，並且有助改善秋乏，可進行慢跑、太極拳、八段錦等鍛煉，適當出汗有助於體內氣血通暢。此外，建議在日間運動，可接觸陽光有助促進陽氣運行，提振精神。

通風透氣

日常起居，一定要確保室內通風，讓秋風清掃留在房間的濕濁之氣。而睡覺時要記得蓋薄被，防止脾胃受涼。同時，入睡之前注意不要貪涼，把窗戶關上以防寒濕入體。

增酸減辛

《黃帝內經•臟氣法時論》說：「肺主秋⋯⋯肺收斂，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。」處暑節氣，在飲食上要「增酸減辛」，以助肝氣，可以多吃些像蘋果、葡萄、檸檬、山楂等酸味水果。另外，也要適當補充具有滋陰潤燥作用的食物，並減少辛辣、油炸、燥熱、生冷之品。