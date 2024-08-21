珍妮花露柏絲結婚2周年申請與賓艾佛力離婚

美國拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）傳出婚變多時，昨日（20日）終於爆發，珍妮花沒有透過律師，而是親自前往洛杉磯法庭申請離婚，擺出強硬姿態。離婚文件中，珍妮花將分手日期定為2024年4月26日，而她申請離婚的日子亦有玄機，雖然她與賓佬是於2022年7月16日於拉斯維加斯結婚，但同年8月20日他們於喬治亞州再舉行更大型與傳統的婚禮。

最震撼彈是離婚文件中未有提及婚前協議，知情者亦透露珍妮花與賓佬真的沒有婚前協議，代表他們這2年婚姻內的收入將要被瓜分，法庭上將有一番惡鬥。賓佬婚後曾參演《AIR》、《潛眠叛變》（Hypnotic）、監製《搞事分子》（The Instigators），日前又剛拍完《暗算2》（The Accountant 2）。珍妮花婚後則曾參演《黐Gun婚禮》（Shotgun Wedding）、《母親本色》（The Mother）、《This Is Me... Now》與《異星戰境》（Atlas）。珍妮花放棄申請贍養費，亦要求禁止對方申請。

今次是珍妮花第4段婚姻，是賓佬第2段婚姻，今段婚姻未有子女。他們早於2002年拍拖，當時非常高調，是荷里活金童玉女，2年後分手，珍妮花受訪時表示分手其中一個原因是賓佬抵受不住傳媒壓力，而這次分手是她首次真正地心痛。自此珍妮花不再於傳媒前公開談及感情。珍妮花與賓佬於2021年復合，知情者指女方是想為年輕時的感情圓夢，可惜付出巨大代價。