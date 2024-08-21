【簡潔生活學】月球燈照出快樂人生

8月好像眨吓眼又近尾聲，雖然已立秋多時，但高溫仍持續一段時間，直至這個星期才稍為緩和，不用一出門大汗疊細汗，多一分舒爽，心情自然好。

影響心情好壞，天氣是一個重要因素，但往往不由人，所以我選擇運動，只要堅持做帶氧運動半小時，刺激大腦，便會分泌快樂賀爾蒙，令人產生愉快感，減輕壓力之餘又可以Keep Fit，簡直是快樂Double Up。

除了運動，能夠幫助別人，同樣可以產生愉快感，這兩個星期，我參與了多個團體的工作坊，除了贊助活動外，自己跟同事也當義工，跟一班長者或是照顧者，一起製作小玩意，學習過程有趣，又可以輕輕鬆鬆聊天。

上周，是我很期待的「酒精墨月球燈工作坊」，因為一直很好奇如何製作，經導師細心講解，明白到重點在配色的掌握，幸好我之前曾經修讀過和諧粉彩課程，所以對我來說不太難，至於其他參加者，部分對自己很有要求，小心翼翼去塗每一筆，但導師Carrie說：放膽吧！最重要是開心好玩、紓壓。

的確，當初我學習粉彩畫，都是想學習放鬆，我們又不是藝術家，作品好看與否，根本不用在乎，最重要是過程開心愉快。

說回來，這個活動其實也多波折，原本安排在6月舉行，可惜活動前幾天我抱恙不能參與，經多方面配合再次安排8月舉行，而當日早上也有黃雨警告，不過，「有心唔怕遲」兼「天公造美」，最終順利完成。其實選在這天舉行更合時機，因為這個月球燈正好用來迎中秋，所以世事自有安排，凡事都不用太緊張執着。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial