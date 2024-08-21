姜濤Edan黑圖賀壽　大表哥收「爵屎」生日禮物還擊

8月20日是MIRROR成員Stanley（邱士縉，大表哥） 34歲正日生日，12子難得齊人為他慶祝，在官網分別的短片中，見Jeremy小心翼翼為大表哥送上點了蠟燭的蛋糕仔，可是途經冷氣風口時，強風吹熄了蠟燭，令他忍唔住爆句：「Shxt！個冷氣風吹熄咗！」場面搞笑，Jeremy即返轉頭向工作人員借火，邊行邊說：「嚟過、嚟過。」

之後Jeremy順利送上蛋糕給大表哥，而壽星仔則面都紅晒，雙手揞面作驚喜狀，之後全體影大合照，「頭號波波（Stanley粉絲暱稱）」姜濤登場，情不自禁生擒大表哥，從後攬實兼隔住個口罩送吻，嚇到大表哥頂唔順彈起身，但都有向兄弟鞠躬說「多謝」。

再之後捧住蛋糕的大表哥接受兄弟們唱生日歌送祝福，還大拍手掌慶賀，着上背心露出一對麒麟臂的Anson Lo送上「愛的摸摸」，不停摸大表哥個頭，Ian就戲言大表哥今年38歲，激到大表哥瞪大眼出言更正：「喂。」到打算切蛋糕時，Ian再笑言：「個蛋糕要還架，我哋好多Budget呀？依家攞番去還，仲想切？」扁晒嘴的大表哥就問Ian：「你請我食架嘛，係咪？」Ian才改變初苦衷，給大表哥大飽口福，還補句：「生日快樂！」

呂爵安亦處心積慮，先在社交平台出Po預告表示找到了「少量」黑圖，問大家應該如何部署，並附上一張同大表哥的靚仔合照。未幾，Edan上載一張大表哥素顏低炒、在車廂熟睡中、鼻孔向鏡頭的「黑圖」並謂「？？？啱啱嗰張點會算黑圖？？？你哋會唔會太低估我？？？生日快樂@stanleysc_」

大表哥回覆表示：「_ _ 仔！唔唱生日歌不特止，仲要放我黑圖！你小心，君除報仇10年未晚」之後除了向外徵求Edan的黑圖：「拜托四方好友幫助，勝出者會得到壽星仔生日願望一個」。

而「大表嫂」Alina於凌晨時分出post，分享大表哥對住生日cake許願相片，留言：「（生日飯到底要請幾多餐？.....），可見Stanley人緣極佳，相識滿天下。姜濤亦繼續在網上向大表哥示愛，上載了他着了緊身短褲，再擺趷籮兼笑到哨牙的照片，留言：「Happy Birthday。」