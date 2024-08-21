鍾漢良隱婚妻高清正面照曝光　傳娶台灣Stylist生1女

無綫「少年五虎」出身的鍾漢良早年已在台灣走紅，近年更轉戰內地，演出《何以笙簫默》、《孤芳不自賞》讓他再度翻紅。而感情方面，多年前就曾傳出他隱婚，但當時鍾漢良沒有承認，直到最近內地傳媒次拍得他和造型師謝易樺（Rita）穿情侶裝一起參加朋友聚會，Rita的正面照也因此曝光。

鍾漢良2015年曾被拍到和Rita及一位小女孩在泰國逛商場，秘婚傳言就此傳開。傳聞Rita是位來自台灣的服裝造型師，年紀比他小6歲。過去鍾漢良曾分享理想型是「齊劉海、獨立、能照顧自己、愛笑、腿長」，而謝易樺的條件都巧妙相近。

近日鍾漢良和被拍得與朋友食火鍋，他表情輕鬆愉悅，穿上白色衫，在旁的Rita也穿上色上衣襯到絕，2人結束聚會後一起搭車返回酒店，上樓前鍾漢良還在酒店門口等Rita，到齊才一起走進酒店大門，頗有老夫老妻的氛圍。

鍾漢良曾和女演員、環球小姐出身的齊芳傳緋聞，兩人當年合作《來不及說我愛你》被爆假戲真做，而齊芳後來嫁給浙江富商，兩人的緋聞也不了了之。至於結婚話題，鍾漢良當年拍電視劇《十月圍城》被媒體問到：「現在是結婚了嗎？」、「甚麼時候能公開？」他僅尷尬回應：「謝謝你關心！」之前講到秘婚話題時，他又賣關子說：「那些小道消息不要信。」