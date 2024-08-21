雲浩影被稱「情場響尾蛇」　擔心跟梁釗峰擁抱時沾到鼻涕

藝人梁釗峰、雲浩影（Cloud）、劉沛蘅（Hillary）、呂珮琳和梁嘉進(Eric)等人今日（21日）出席舞台劇《遺憾收藏館》的排練工作，該舞台劇將於下月初假香港藝術中心壽臣劇院舉辦。

Cloud戲稱自己為「蛇浩影」，表示飾演的角色比較惡以及會有大變身，被劇組人員改名為「情場響尾蛇」，她說：「因為導演叫我哋模仿一種動物，諗一個動物畀呢個角色，所以我就諗到響尾蛇，比較有警覺性，同埋比較惡（咁叫「情場」兩個字嘅原因？）有咩，我冇聽到喎。」而與Cloud飾演兩兄妹的梁釗峰則解圍說：「可能係因為兄妹情。」

梁釗峰笑言拍完該劇後覺得男人都是用水做的，「因為我每日排戲都諗緊我今日可唔可以唔喊呢，但係冇避免唔到」，解釋指排練時經常被其他人所觸動，令自己忍不住流淚。他又擔心真正上台表演時會忍不住流淚，笑指「因為我啲鼻涕好多。」，Cloud聞言即擔心跟釗峰在擁抱場面時，會沾到他的鼻涕。

至於飾演情侶的Hillary和Eric，問到他們在戲中可有親熱戲份？Hillary就大賣關子，不願透露，而Eric就表示未知會否有錫錫場面。Eric大讚Hillary的眼神犀利，不時被電到，Cloud和梁釗峰更形容Hillary是「劇場黑洞」，只要跟她對戲就容易被她的眼神吸引，而忘記接下來的台詞。問到Hillary有否被Eric迷倒？Hillary就回答戲中的自己會，但現實中的自己就未被迷倒：「因為大家都係專業。」另外，劇組更特別製作了一個紅黃牌來保護Hillary，只要當Hilary和Eric在戲中有親密舉動，就需要出動紅黃牌來提醒二人點到即止。