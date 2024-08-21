龔嘉欣對儀容講究　尋求退法令紋眼紋秘方

藝人龔嘉欣近日接拍了一個緊膚療程廣告。原來為了保持最佳狀態，她一直以來都非常注重飲食健康，對面部保養更見著緊。原來她眼中的「難以遮掩的天敵」，便是發現自己30歲後，面上開始出現皺紋，她坦言：「我對皮膚狀態好高，特別係額頭紋、法令紋和眼紋等，都會不斷尋求KO細紋嘅方法。有時覺得開始有疲態，就會立即返屋企敷面膜，同埋利用化妝盡力改善。」

嘉欣自爆對容貌亦相當講究，每天鏡子檢視皮膚狀態，如果「達標」的話會整天心情愉快。而她的膚質偏向敏感，因此更應謹慎選擇醫美療程，由於目前市場上的美容中心品質參差不齊，她光顧前會先做好資料搜集，再作出相關選擇，以確保療效和安全。平日對食物質素要求嚴謹的她，認為選擇食材時不單只看外表，更會留意食物標籤及出產地等，又以揀牛油果來比喻正貨與來歷不明的貨品可以有多大的分別，提醒大家要小心防偽。

廣告拍攝當日嘉欣將親手製作的蛋糕帶到現場，與工作人員分享，又跟大家聊天，氣氛相當愉快。她自言過去只專注拍劇，與外界接觸不多，直至近幾年開始嘗試新事物，開火鍋店及做甜品等，才有機會接觸不同範疇，令自己眼界大開。