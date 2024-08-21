EPEX開騷全場High爆！驚喜演繹女團大熱作品

韓國新進男團EPEX日前在澳門舉行《EPEX 2nd FANCON ＜青春時節＞IN MACAU》演唱會，當晚他們先後唱出《Youth2Youth》和《Breathe in Love》，讓觀眾們跟EPEX一起暖身。

勁歌熱舞之後，EPEX已經急不及待用上普通話和廣東話跟第一次見面的歌迷打招呼，即時引來現場歌迷熱烈回應。喜愛美食的EPEX更特別大讚今次來澳門已經吃了蛋撻，並即場向ZENITH們打聽有沒有其他美食推介。

之後，EPEX再為大家送上《First Love's Law》及《Go Big》等來自不同專輯的歌曲，而隨着他們將輕鬆愉快的《My Darling》送給大家，EPEX更為現場觀眾帶來大驚喜！就是他們竟然一次過演繹了歷代K-pop女團的名作，由元祖女團Fin.K.L《To My Boyfriend》開始，到少女時代的《再次相逢的世界》、TWICE的《CHEER UP》、aespa的《Armageddon》，到最後以New Jeans的《OMG》作為完結！EPEX除表現了整齊的舞步，更掌握了每首歌曲的精髓，好像揹起書包跳《To My Boyfriend》以及《Into The New World》的踢腿動作，成功引起全場觀眾的歡呼和尖叫聲此起彼落，將整個演唱會推上高峰！

接著EPEX換上一身運動服為粉絲送上《LOEVE Bomb》之餘，更直接走下舞台，去到觀眾席跟歌迷作近距離接觸，十分親民！緊接再送上《Love Virus》和《Traveller》才進入Encore部分。而在這個時候EPEX先獻唱了《Do 4 Me》，之後還與全場觀眾大合照，為他們第一次的澳門Fancon留下最美好的回憶。期間EPEX成員除了談及他們的感受，還即興用中文清唱了周杰倫的《告白氣球》以答謝一直支持他們的粉絲，最後再送上《SKYLINE》作為今次巡演的正式完結。