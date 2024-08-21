邱鋒澤蔡思韵共赴日本　親暱牽手照曝光

即將來港演出音樂會的台灣創作歌手邱鋒澤發布新歌《摺痕》，MV邀來氣質女神蔡思韵赴日本一連拍攝三天MV，團隊謂：「有史以來最攰MV」。邱鋒澤表示：「其實我大概有10年沒有來日本了，所以在決定來這裏拍攝時真的很期待，一部分是可以感受日本的文化，一部分也是希望出道10周年可以給歌迷一些特別的驚喜，這次拍攝其實蠻有挑戰的，因為我們兩天加起來睡不到5小時，也是我第一次連續3天拍攝。」女主角蔡思韵亦表示：「之前就有聽鋒澤的歌曲，覺得他很有才華，拍攝前有點小擔心鋒澤是很Cool的男生，結果完全不是，很Gentlemen也很Nice，整個拍攝過程很開心。」

MV講述，面對戀人生重病且命不久矣的邱鋒澤，在對方生命的最後依然暖心陪伴他走完最後一段路。MV劇情雖然揪心，卻也唯美的呈現日本的文化及風景，包括：東京鐵塔、川越冰川神社、夏日祭典等。提及拍攝中最印象深刻的片段，兩人表示：「在東京鐵塔旁的天台！」，為了在這個景留下紀念，挑戰互相幫對方拍照，在開始跳戰之前，邱鋒澤笑說：「其實我對這個挑戰蠻沒有信心的，因為我平常都是被拍的那個」，蔡思韵則信心滿滿地接受挑戰。