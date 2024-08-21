林淑敏遇野男興奮尖叫　主動送18號「愛的抱抱」

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持的TVB Plus選秀騷《我推的野男LIVE！》，正在熱播中。昨晚（20號）最後6位野男登場與觀眾見面，當中包括17號「格鬥江華」翟錦豪（Anson）、18號「震波建華」陳建華（Eric）、19號「健身界Peter仔」布柏軒（Peter）、20號「大波凌」凌志杰（Irwin）、21號「肌界黃貫中」陳家豪（Rambo）及22號「雙節棍野男」伍家豪（Ivan）。

大會邀來「大小姐」林淑敏（Mandy）擔任嘉賓，她甫出場已忍不住尖叫︰「我內心嗰種澎湃已經忍唔住喇，我見慣大場面，但都無見過咁『大』嘅場面。」而昨晚可謂「武術之夜」，多位野男都一展身手，有泰拳互搏、雙節棍及空手道，現場剛陽味十足。17號Anson及21號Rambo以泰拳互搏，22號Ivan表演雙節棍技時，精彩演出令在場觀眾拍爛手掌，最後出場的18號Eric表演空手道獲林淑敏垂青，貼上「至威貼紙」及「愛的抱抱」，推高全場熱度。最終22號Ivan獲19.2萬Likes稱冠，而17號Anson則以17.6萬Likes居次席。