邢慧敏首演劇集　「壞秘書Look」惹熱議

由黃宗澤及蔡潔等主演的無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》劇情漸進入高潮。日前繼續交代黃宗澤於日本四出尋妻，並由好友吳業坤幫手充當日語翻譯，大晒其苦學6年的日語成績。自2018年開始努力學習日語，原來吳業坤當時的目標是希望能將自己的音樂帶到更遠的地方，今次拍劇同樣能夠學以致用，令他相當興奮。他又透露監製鍾澍佳原來計畫邀請其日籍太太一起參與拍攝，可惜最後未能成事：「太太覺得自己唔係好識演戲，覺得自己未去到最好，所以唔敢演。」

而昨晚（20號）一集再有新演員出現，包括林熹瞳、吳兆麟飾及邢慧敏等等。林熹瞳為了是次角色，除改變髮色外，還刻意化濃妝及作型格打扮，她早前已於社交網留言﹕「雖然只是客串一角，但我真係有花心思去設計個角色，不想變成一個曇花一現、轉眼即逝的功能角色。演員是有責任給每一個角色賦予生命和獨特性，讓大家知道『她』曾經存在過、綻放過！」至於首度拍劇的邢慧敏，劇中的「壞秘書Look」備受熱議，網上流傳不少其「美腿連環截圖」，黑絲美腿盡現人前，相當屈機，不過原來她試過高達70kg，及後因工作關係，花了短短一個月便減去超過20磅，可謂毅力驚人。