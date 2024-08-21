翁嘉穗大戰李明慧爭夫　鄔友正揭事實真相：真係冇得揀！

翁嘉穗（Virginia）於1997年參選港姐奪得冠軍，當選2年後就閃嫁比她年長20年的富商鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，做幸福少奶奶。上個月翁嘉穗為老公開P慶祝70大壽，而鄔友正亦Keep得非常好，愈活愈年輕，完全看不出已經70歲！近日鄔友正更活躍於社交網，對於網民的提問有問必答，當中有人提及當年轟動一時的「港姐爭夫戰」，他都大方回應！

1997年港姐冠軍是翁嘉穗，而亞軍及季軍分別是李明慧及佘詩曼，當年鄔友正旗下公司是港姐選舉贊助商之一，而他亦因利乘便與李明慧打得火熱，拍拖短短10日就宣布在同年閃婚，李明慧更向無綫提出解約，一心打算嫁入豪門，但在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外稱自己才是「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，最後兩人在1999年結婚。雖然「港姐爭夫戰」已相隔多年，但仍有不少人關注，當中有網民問道：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」鄔友正就回覆：「緣分天注定，冇得揀！」他又指：「實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」