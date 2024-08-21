吳家忻拍床戲感尷尬　林德信冇向太太備案

由雲浩影、吳家忻（kayan9896）及蘇皓兒主演的「黃Viu劇」《同居少女諸事卜》正在熱播中。故事講述3位不同個性的女生，於同一屋簷下的生活點滴，一邊尋找愛情真諦，一邊探索人生，當中kayan9896與林德信首次合作，即有親熱鏡頭，鏡頭前火辣辣，但鏡頭後二人卻異口同聲大表尷尬。

戲中kayan9896與林德信飾演鄰居關係，角色崇尚開放式關係的kayan9896，更不時「偷𥄫」對方，鬧出不少笑話。兩人還有一幕親熱「床戲」，kayan9896笑說：「親熱鏡頭唔算好親密，有好多鏡頭都用咗啲有趣方式交代，不過都有怕醜，因為我冇乜拍過愛情戲，其實太激情嘅戲份，現階段嘅我未接受到。」問到事前有否跟林德信交流，她笑說：「唔敢太多交流，最好唔好咁熟，咁就冇咁尷尬。」

林德信則大讚kayan9896演技不俗：「同佢拍親密戲都會尷尬，始終都係啱啱識，一嚟就拍，但可能呢個安排係好嘅，因為要有一種初戀感覺，個心卜卜跳、帶有少少尷尬咁，希望真嘅尷尬，觀眾見得到。（有冇同老婆備案？）冇，一路做任何嘢都冇講，唔需要申請。」今次扮演暖男，但他卻自評：「我應該唔屬於暖男，可能我唔係一啲識表達情感嘅人。我可以一星期食同一個餸，冇驚喜，我鍾意煎牛扒，可以晚晚煎，對方可能會覺得悶。」