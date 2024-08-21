馬國明林夏薇盛裝出席晚宴　望做直播帶貨搵銀

內地大型網紅公司今晚於尖沙咀舉行開幕晚宴活動，之前有傳曾志偉將會出任香港分公司董事長一位，今日以特別嘉賓上台致詞的他，未有公布此消息。不過活動就如無綫台慶一樣，數十藝人出席撐場，當中包括視后林夏薇、胡定欣、視帝馬國明、劉穎鏇、蔡思貝、高海寧、蕭正楠、朱晨麗、姚子羚、胡鴻鈞、張頴康等等，而其他圈中人還有譚詠麟、吳卓羲、謝天華、陳浩民一家、鍾鎮濤、明星足球隊等等。

而無綫企業傳訊部助理總經理黃德慧接受東網訪問時，她表示無綫藝員科今日的確接了一個商業活動及晚宴，問到曾志偉是否網紅公司分香港分公司老闆時，她表示關於個別公司的狀況，不作個別評論。

馬國明接受訪問時被問到有沒有興趣做帶貨直播時，他謂：「總之有錢賺嘅嘢就有興趣做，我都可以賣吓啲日常家居用品。(要講普通話，你掂唔掂？)黎諾懿都得咯，冇咩唔得！」林夏薇表示自己未試過做直播帶貨，有機會都可以一試，她謂：「自己都有做生意，如果可以配合到都好嘅，但都要等公司安排，自己都係拍劇為主。」而高海寧受訪時坦言之前曾跟品牌合作做直播，但未試過真正做直播帶貨，問到會否叫志偉穿針引線與內地網紅合作，她笑言都是等公司安排。`