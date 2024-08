正在日本宣傳！NewJeans上節目翻唱宇多田光名曲

韓國人氣女團NewJeans正身在日本,前日(19日)亮相日本TBS電視台人氣音樂節目《CDTV LIVE!LIVE!》。

5名成員各自送上特別演出,其中Hanni演繹日本搖滾樂團夏之管的《Season in the Sun》,Haerin翻唱天后宇多田光的名曲《Automatic》,Hyein則演唱著名樂隊Spitz的《Cherry》,至於Minji就換上校服,唱出曾在日本見面會上唱過、唱作男歌手Vaundy的《odoriko》,Danielle則送上由她主唱、迪士尼電影《小魚仙》(The Little Mermaid)的主題曲《Part Of The World》,最後5人合體唱出日本出道單曲《Supernatural》。

當日同場還有韓國女團KARA,她們演唱新歌《I Do I Do》的日文版、以及舊歌《Go Go Summer》和《Mister》。

另外,NewJeans曾於今年6月收到網民的死亡恐嚇,近日再有網民在討論區發文聲稱會上宿舍攻擊NewJeans,又留言說:「下次我會打聽你們住哪個單位,然後上去找你們。」所屬的事務所就表示確認有關內容之後已向執法部門舉報,他們亦會採取措施以確保藝人的人身安全。