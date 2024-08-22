【是日通勝】

農曆七月十九

甲辰年 壬申月 戊午日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：買田、置業、新船進水

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：茶色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

金牛座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

雙子座：工作效率差，惟有實事求是才可重回正軌。

巨蟹座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

獅子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

處女座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

天秤座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

天蠍座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

人馬座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

山羊座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

水瓶座：不要多管閒事，既耗費心力，又會惹麻煩。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）牛 人緣旺

（跌）鼠 多阻滯

鼠：是日沖煞，工作受挫，負面想法浮現。

牛：人緣旺，能跟身邊人維持良好的互動。

虎：脾氣差，在公在私都有機會惹上是非。

兔：單憑甜言蜜語，不足以維繫一段感情。

龍：人際關係好，能跟同事建立良好默契。

蛇：財運一般，是時候改變一下理財策略。

馬：工作遇阻力，準備不足是問題的癥結。

羊：健康運稍遜，做適量運動對身體有益。

猴：無底線的遷就，只會令感情問題惡化。

雞：感情運一般，疑神疑鬼，缺乏安全感。

狗：創意不足，靠模仿他人是無法成功的。

豬：尊重另一半的想法，感情關係會更好。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

吃相觀人品

吃相是面相學的一小部分。俗語云：「甚麼吃相，甚麼人。」通過吃相，容易看出一個人的素質、教養、性格特點與運勢。那麼我們如何從一個人的吃相，觀察其人的基本情況呢？

1.夾菜進食慢條斯理

進食慢條斯理的人，通常做事有條不紊，溫和從容，做甚麼事都不急，容易給人一種動作緩慢、小心謹慎的印象。正是這種慢條斯理的習慣往往使得他們能夠憑藉有條理的方式，在事業上取得一些成就。

2.吃飯狼吞虎嚥

吃飯狼吞虎嚥的人，有的是從小吃東西的速度就被訓練得很快，有些則是後天環境造成，如當兵等。這種人多半做事速度快，人際互動的過程中容易缺乏耐心，情緒往往處於高度集中的狀態，精神壓力較大。

3.飯發出聲音或喜歡用筷子不停攪動菜盤

吃飯咀嚼食物時發出聲音是非常不禮貌的行為，加之用餐時不停用筷子攪動菜盤，不僅會影響別人吃飯的胃口，還會令別人對你的印象大打折扣。這種人一般對餐桌禮儀知識淡薄，為人處事毫不顧及周圍人的感受。

4.用餐後及時清理好殘羹剩飯

用餐後及時清理好殘羹剩飯，往往人品不錯，做事有始有終，容易考慮他人感受，有利他之心，且會受到更多人的歡迎，也會吸引更多的人靠近。