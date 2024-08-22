娛圈單打︱野男淪鴨王　選秀得啖笑

TVB Plus推出《我推的野男LIVE！》男性選美節目，一眾野男全員亮相，本來「露出胸部是常識」，不過網友就唔多認同，認為似「鴨王大賽」多啲。

查實今時今日，選美已經過晒時，每年選港姐，大家最關注都係海選時三尖八角嘅「佳麗」，到入圍着住小背心出嚟一字排開，個個「千人一面」，除非有最強Body加持，否則莫講話觀眾，相信連場務副導都未必分得清邊個打邊個。

至於選港男更加係得啖笑，有「八料冠軍港男」稱譽嘅翟威廉夠架勢堂啩，可惜大家提起佢，只係講得出佢有個舊愛叫陳庭欣，以及被麥貝夷數臭佢「性伴侶多得驚人」，喺大台行行企企13年，早前卒之離巢。

話時話，家陣香港娛圈一池死水，歌唱選秀騷至係王道，《中年好聲音3》日前經過多輪海選後，140位參賽者順利入圍，有區瑞強胞弟區瑞明，又有破吳大強紀錄、80歲高齡主婦羅秀蘭，已夠先聲奪人。

睇番一班中一生中二生嘅發展，亦一啲都唔失禮，古淖文、譚輝智、顏米羔一出道排住隊開演唱會，個個豬籠入水。最經典莫如龍婷，即使被指偷食人夫兼車廂「Hello Kiss」都繼續長搵長有，羨煞一班在大台半紅不黑等運到嘅所謂「前港姐」。

提到歌唱真人騷，ViuTV《全民造星》更加不在話下，打造出嘅頂流男團MIRROR成員唔止吸金有道，仲食女有法。

Edan呂爵安敢冒天下之大不韙偷嗒馬國女神林明禎，確係能人所不能，即使副線ERROR亦唔弱，吳保錡練跑千日用在一時，居然可以揮低吳卓羲追到Hana菊梓喬，問你服未。