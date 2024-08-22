Baby復合無望鋪路做女強人　黃曉明新歡爆乳宣示主權

女星楊穎（Angelababy）與前夫黃曉明早前罕有合體，一同帶兒子外出遊玩，因而傳出復合。不過於七夕夜，曉明已轉投新歡葉珂懷抱，該晚女方更以噴血戰衣宣示主權。Baby復合無望，於近日來港寄情工作。

Baby與前夫黃曉明於2022年結束6年婚姻，由於當年二人的夢幻婚禮轟動娛樂圈，他們又育有一子小海綿，故至今仍然有不少粉絲希望他們能復合。早前他們一家三口到主題樂園遊玩，是他們離婚兩年以來首度同框，此次親子活動引起不少外界揣測。

不過亦有眼利網民認為當天曉明和Baby保持距離，也沒有交流，復合機會不大。果然於剛過去的七夕，曉明就相約現任女友葉珂看電影，一向身材出眾的葉珂，當晚以一身戰鬥格低胸裝上陣，黑色上衣像不合身般不斷滑下，她邊行邊抽起上衣，令人睇到噴鼻血。

西裝上陣滿場飛

另一邊廂，復合無望的Baby惟有寄情工作，日前她來港現身某就職典禮，當日Baby打扮嚴肅，穿上深色西裝，淡妝長髮散落兩肩，完美融入同場的專業人士。見她在典禮上滿場飛，與一眾嘉賓有傾有講，相當熟落，又與來賓曬V合照，似乎準備向事業型女強人路線發展。