東方日報C1：張曦雯升呢小富婆　揼本撐男友追夢

無綫力捧花旦張曦雯今年接連拍攝兩套劇集，更包攬不同類型的廣告拍攝，取代被打入「冷宮」的李佳芯，成為無綫新一代廣告女王。變身小富婆的她儲足「彈藥」支持男友追夢，更說：「唔係好富，可以再富啲！」

張曦雯（Kelly）早前完成劇集《廉政行動2024》拍攝後，近期已投入為另一新劇《特勤女團》開工，除了密密拍劇，據知廣告亦密密接，成為無綫旗下最多廣告的花旦。身為前華姐冠軍的Kelly擁有高挑模特兒身形，樣靚身材好，加上性格好，是不少男士心目中的女神。她與男友Mark感情穩定，形象正面，自然成為廣告商寵兒。今年接拍不少廣告的她由傳統電視廣告到網上新媒體廣告都有，涵蓋衣食住行，包括潮流服飾、化妝品、護膚品、美容院、健康食品等，加上鬧花旦荒的無綫力谷Kelly，令她廣告合約接不停，取代受續約困擾、遭投閒置散的李佳芯，成為無綫新一代廣告女王，「錢」途無限。

Kelly日前與藝人黃子雄、葉凱茵等在大埔為《特》劇拍攝外景，扮演心理學家的Kelly以短裙騷長腿示人，雖然新劇以「特勤女將」掛帥，但她靠「食腦」不用拳打腳踢，角色聰明得來卻又烏龍論盡，她自嘲論盡方面似足自己：「我唔使打，仲要成日捱打，有幾場戲畀馬貫東糟質到瘀晒。」劇中雖然不用打，但她要施展舞功，為查案戲與鍾柔美組成女團，更首次有份唱主題曲，她笑言歌藝多年來被埋沒，希望將來有更多機會唱劇集歌。

收入勝去年

今年廣告大豐收的Kelly，上半年先有主演的《再見．枕邊人》出街，之後再推出重頭劇《企業強人》，相信廣告合約會陸續有來。說到她今年廣告多，成為花旦中的廣告女王，她開心表示：「咁犀利，都要繼續努力，有作品就會吸引多啲觀眾，都OK嘅，收穫都Happy。」在現時市道不景的環境下，她直言廣告收入勝過去年，但仍未回復疫情前，要繼續努力與經理人打理好社交網媒體，希望爭取更多不同機會。收入大增變成圈中小富婆，她笑說：「承你貴言，唔係好富，可以再富啲。」又指現在已經長大，沒有甚麼需要買，賺到錢會儲起來，以備不時之需。講到有富貴男友Mark愛錫，也不用擔憂將來，她即甜爆表示：「萬一我男友突然間想追夢，就到我支持番佢。」認真羨煞旁人。

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