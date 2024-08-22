張曼玉倫敦被說服買萬元大褸　親撰窩心紙條搞喊Fans

影后張曼玉（Maggie）淡出影壇多年，近年鮮有公開露面，一直享受人生。曼玉去年曾一度出山拍攝廣告，更自爆想學做製作人，但其後又回歸神隱生活。近日有網民分享在英國倫敦巧遇曼玉的經歷：「張曼玉來我們店了退衣服，然後又買衣服，我服務她，一直和她聊天。她問我穿皮風衣好不好看，我說超級好看超級合適她，她說我說話怎麼那麼甜，她真的一點架子都沒有，就感覺很親近，就像是身邊認識的某個人。」

該網民又分享了兩人的對話：「她問我是不是新加坡人，我說不是，我是老廣，還誇了我的英文很好。最後走的時候我實在沒忍住哭了，我和她說你一定要健健康康的，一定要平平安安，我很喜歡你，我們家人都很喜歡你。她說她會的，她說她很感動，她知道我這個年紀的小孩知道她不奇怪，她說讓我別哭，她也很想哭，讓我也一定健康，她說我父母一定會很驕傲有我這個孩子。最後的最後我和張曼玉抱了一下，大家眼睛都紅紅的，她還問我是在這裏長久工作嗎？我說可能是，她說一定要是，她還會回來找我（我知道可能我只是出現在她一天的某個人，但是我還是很開心，我是個幸運的人）最後她還被我說服買了一件一萬塊的大衣，和我說是你說服我買的哈，嘻嘻。」

而曼玉更親自手寫紙條並簽名送給這位粉絲，她以英文寫道：「Dear Sandro, thanks for all your help. Wishing you a lovely day. Love Maggie. （親愛的Sandro，謝謝你的幫助，希望你有美好的一天。Maggie張曼玉」不少粉絲都一眼認出曼玉的簽名，又留言表示羨慕，大讚偶像非常暖心！