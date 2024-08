暑假好去處　毛孩派對與遊戲王25周年展覽

把握暑假最後機會,以下精彩活動不容錯過!葵芳新都會廣場全新開幕的「Pet Park」帶來《寵愛夏日 Bubble Paw-ty》,讓你與愛寵一同享受泡泡派對的歡樂時光。而在T.O.P的「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸」展覽則為粉絲們重現經典,展出珍貴卡牌與大型裝置。無論是與毛孩玩樂還是重溫經典,這兩個活動都將為你帶來無限樂趣!

【寵愛夏日 Bubble Paw-ty】

Pets, Attention——期盼已久,荃葵青區終於有商場常設寵物公園啦!葵芳新都會廣場全新打造荃葵青區內首個、佔地1,800平方呎的寵主同樂大型綜合設施「Pet Park」已於8月17日盛大開幕,商場L5平台以Pets Glamping為設計概念的3大區域、6大歷奇玩樂點驚喜曝光,勢成毛孩放電打卡新熱點!與此同時,為了慶祝「Pet Park」常設寵物公園全新開幕,新都會廣場由即日起至9月22日呈獻《寵愛夏日 Bubble Paw-ty》企劃,除了5大玩味打卡位外,周末更為毛孩同寵主帶來驚喜!5呎高巨型泡泡槍將逢星期六、日開動,定時噴出寵物專用「雞肉味」泡泡,各位主人記得拿起電話,拍下毛孩師逐泡泡的搞鬼表情,瘋狂洗版!

【遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place】

日本漫畫家高橋和希的經典之作《遊戲王》,不僅引爆全球卡牌遊戲熱潮,其相關遊戲卡的出版銷量更打破了世界紀錄,甚至錄得破億元的拍賣天價。適逢今年是《遊戲王》卡牌遊戲面世25周年,旺角潮流文化集中地T.O.P將此里程碑轉化為跨界限的互動體驗空間,即日起至9月30日舉辦「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」,以5大精心設計的展區重現遊戲的精粹,包括首次登陸香港、6米長的卡牌展示牆,一次過展出逾1,600張最新卡牌,當中不乏價值連城的瑰寶;或是《遊戲王》的人氣王牌怪獸「青眼の白龍」造型約2米高主體裝置等等,令粉絲看得熱血沸騰。場內更設有電子遊戲體驗及期間限定店等精彩活動,引領玩家在現實與虛構的遊戲世界中無縫切換,召喚所有「決鬥者」今個暑假讓經典再現、熱血再燃。