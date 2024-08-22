8.28東華三院賣旗日　首推線上賣旗義工　為社會福利及教育服務籌募善款

【特約報道】東華三院作為全港歷史悠久及規模最大的慈善機構，一直以服務市民為本。一年一度的東華三院賣旗日今年以「扭出善心」為主題，將於8月28日（星期三）上午在全港各區舉行，善款將用以提升該院各項社會福利及教育服務質素，支援社會上的弱勢社群。

東華三院已創立154年，一直緊貼市民不斷轉變的需求，在服務上推陳出新。今年，東華三院賣旗日2024再次夥拍本地藝術家PureHay，為活動設計出一套四款的紙旗。賣旗日以「扭出善心」為主題，以時興的「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，展示該院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院154年來服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來突破及喜悅，希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。

東華三院主席鄧明慧女士表示：「賣旗日是東華三院的重點活動，我們希望藉此機會令更多市民認識本院的歷史和服務，同時培養年輕一代的行善習慣，令香港的慈善精神薪火相傳。東華三院由10年前開始，已夥拍本地插畫師設計紙旗，以具創意的設計意念刻畫本院的服務，期望可吸引市民的關注及支持。」

首次推出「線上賣旗義工」 拓展籌募渠道

每年東華三院賣旗日都有許多義工鼎力相助，今年東華三院首次招募「線上賣旗義工」，期望可鼓勵更多人共襄善舉。由即日起至2024年9月20日，公眾可以透過該院賣旗活動網站，登記成為「線上賣旗義工」，取得專屬的「線上旗袋」捐款連結，並透過手機通訊軟件或社交平台分享，呼籲親朋好友捐款支持。每名「線上賣旗義工」成功籌得港幣100元或以上之善款，均獲發電子義工證書乙張。首3名最高籌款額之線上義工更可參與9月份之義工嘉許禮，並獲頒發「最高線上籌款獎」嘉許狀乙張及「紙旗紀念品套裝」乙套，當中包括由PureHay設計全版紙旗（24個）、感謝狀及特別版多層文件夾；而其他善長於該院賣旗活動網站捐款每滿港幣$100，亦可獲贈「紙旗紀念品套裝」。

善用社交媒體互動 培養行善習慣

為配合賣旗活動，東華三院早前已開展一系列的社交媒體活動。東華三院行政總監蘇祐安先生指：「由於社交媒體已成為日常溝通的重要部分，我們除在紙旗設計上創新，本院亦積極推動線上宣傳，加強互動，以鼓勵市民積極參與，包括AR Filter遊戲、WhatsApp Stickers、賣旗日主題宣傳影片等，加強與市民互動，提高參與率。」

其中，參加者只要參與並透過「8.28賣旗日 籌集善心Go!」濾鏡遊戲拍下有趣的遊戲過程，標註@tungwahgroup及把帳號列為公開分享，如其內容被揀選作轉發可獲8.28賣旗日紀念品套裝一套，包括精美帆布袋、多層文件夾和紀念襟章，詳情請追蹤東華三院社交平台（@tungwahgroup）。

賣旗日新增掃碼捐款 提供更多行善選擇

隨着掃碼支付愈來愈普及，東華三院亦首次於賣旗日增加直接掃碼支付方式，為善長途人提供更方便捐款選項途徑。東華學生義工的旗袋上印有BoC Pay、PayMe、WeChat Pay HK、轉數快、支付寶香港及八達通的二維碼卡，善長只需用對應手機應用程式掃描二維碼便可即時捐款。

東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。

捐款熱線：1878 333