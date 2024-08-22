保錡突踩菊梓喬粉絲地盤示威惹公憤　被爆粗狂鬧

「前星夢一姐」菊梓喬（Hana）被爆跟男圑ERROR成員吳保錡秘戀兩個月後，連日來成網民熱話，男方更一度跟網民開火互罵，總之遍地花生。而近日有網友報料，指保錡不單將Hana私有化，買大卷廁都拍住上，惹來同居之嫌外，更連Hana和粉絲互動的私人空間也攻佔，光明正大用自己網名加了的Hana粉絲的社交群組，引起「菊粉」不滿，群起在網上爆粗狂鬧「公敵」保錡踩粉絲地盤：「可以咁挑釁緋聞女方家Fans」、「入去同班Fans示威呀」，只是亦網民認為保錡加入粉絲群組亦無可厚非，反擊「菊粉」謂：「保錡唔可以係Hana嘅Fans咩？」、「男朋友點解唔入得？」

至於Hana由被爆跟保錡傳緋聞，甚至有圖有真相被影到拍拖到超市買孖裝廁紙為止，除在官方社交平台上載三張「木口木面、唧都唔笑」的「新PR照」後，一直「深潛」未有就「菊保戀」表態。據知她於昨日（21）日已「潛」返內地工作，之後又要備戰本月30日假廣州中山紀念堂舉行的「《NOW AND FOREVER》從心出發巡迴音樂會」，暫時避走香港「是非地」專心賺人仔，未知對Hana愛相隨的保錡可會追女追到廣州呢？