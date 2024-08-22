蔡嘉欣做少奶奶還遊世界　飛新西蘭15,000尺跳落嚟

「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan)早前與拍拖7年的圈外男友拉埋天窗，婚後她專心做少奶奶環遊世界，並經常將旅遊照片分享到社交平台上，羨煞旁人。

近日Kayan就到新西蘭旅行，她除了被當地美麗的自然風光和雪山景象所震撼外，她更首次挑戰跳傘，從15,000尺高空跳下來，她昨日（21日）將跳傘的短片分享到網上並留言說：「30歲很想做的一件事，Sky Dive，期待已久，由西班牙到新西蘭，多次因天氣問題被取消 Stand by 再改期已經第5次、今天終於能夠一嘗翱翔於天際的感覺，本以為跳下來之前會驚到心臟大爆炸，結果今天全程心裏異常平靜，只有充滿着對世界未知的好奇和期待，經歷15,000呎高空掉下來，60秒的Free Fall有何感受？只能說人在極限環境中 大腦沒法 progress，很多想法但當刻的感受會被放大，那種自由、突破、翱翔的感覺會永遠被記住，當滑翔傘打開的一刻我的眼淚也跟着掉下來滿滿的感動。」

影片一出，即吸引大批網友大讚Kayan勇敢，更建議她考取跳傘教練牌，到時就可以被Kayan攬住飛翔。