中秋傳統會和家人賞月，一杯清茶，一口月餅，最是寫意。坊間除有茶湯配月餅的組合外，還有各款茶味月餅出場，中西方茶葉或茶湯加不同配料，產生美味的化學反應，清新又吸引。

尊貴拼配

若用來送禮，高貴大方的月餅禮盒肯定是首選。西九五星級酒店推出的銀月星辰尊貴茶味八個裝月餅禮盒，內有伯爵茶奶黃及綠茶奶黃2款口味，配上精緻的寶藍色盒子和銀碟，盒子上蓋有多層立體紙卡玉兔和浮雲。限量的自家製奶黃月餅及精選特級紅茶禮盒以紅金色作主調，月餅配剛沖泡的紅茶品嘗，分外美味。若選擇特別優惠禮券套裝，會有3種不同的優惠券。

鹹香五仁

五仁月可算是鹹味月餅的代表，尖沙咀一間酒店中菜廳今年新推五仁伯爵茶月餅，堅果的口感加上茶香，層次豐富又有口感，8月31日前預訂會有早鳥7折。

三色茶香

西方下午茶加入月餅文化，很有新鮮感，尖沙咀皇室御用食品及茶葉品牌推出全新茶香系列月餅，口味有皇室紀念茶、橙花紅茶和玫瑰包種茶3款口味，中秋下午茶禮盒更配有罐裝茶葉和可摺疊下午茶兩層架，將月餅和下午茶結合，分外好氣氛。

消滯氣泡茶

夏天來一杯氣泡茶，清爽又清涼。中環米芝蓮一星中菜廳和氣泡茶品牌合作推出中秋茗茶月餅禮盒，內有流心奶黃月餅配茉莉氣泡茶，將茶湯倒入香檳杯，可加強香氣及令氣泡更綿密，能中和月餅的豐盈口感，茶湯中的花果香，和奶黃餡配合得剛好。8月25日前選購，會有折扣優惠。