193車撞阿婆　AK呼籲駕駛者要注意安全

MIRROR成員江𤒹生（AK）今日（22日）在觀塘apm出席化妝品活動。AK一身白色西裝以白馬王子Look示人，吸引大批「生粉」守候支持，他則向粉絲說「520」和派心心，冧爆粉絲。

最近完成個人演唱會的AK忙於籌備團歌和小組歌曲，賣關子透露他的小組成員不會有呂爵安、姜濤、盧瀚霆和李駿傑，小組快歌會挑戰自己也未跳過的舞蹈。近期較多時間休息的他指隨後計劃去一次在亞州短程旅行，若果之後有時間則希望到歐洲旅遊，他說：「自己又唔覺得好耐冇放假，因為為前巡迴演唱之後都會趁機去玩吓，去完英國之後都鍾意咗歐洲，想去歐洲唔同地方。」

講到ERROR成員郭嘉駿（193）日前（18日）因為駕駛其辣跑倒車時撞跌阿婆的事件，AK表示不便評論太多，覺得駕駛者要注意安全，大家過馬路亦要看清楚路面情況。他透露以前「新牌仔」的時候駕車也發生過輕微碰撞，也交過學費，坦言今次看見193的事件也會提醒自己小心，或許有時工作太攰也不要駕車。講到193因事件而影響工作缺席商業活動，他指不知道這事，但也會發短訊慰問193，覺得他很着緊件事，做了好多處理，希望大家給予他空間。