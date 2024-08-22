王智德重返校園　與林宣妤搞師生戀

男團MIRROR成員王智德（Alton）、馬來西亞女星林宣妤、栢天男、麥沛東及孫慧雪等今早出席新劇開鏡拜神儀式。穿上小學生校服的Alton，劇中因要接受再培訓，故需要重返小學，跟一班小四學生一同上課，他笑指一直也在期待再穿校服的一天，又透露劇中跟林宣妤為師生關係，問到是否會發展師生戀？他説：「輕輕嘅感情線。（有親熱戲？）暫時拍咗30幾組都未有。」他指作為演員不介意有親熱戲，不過劇本暫未見有，笑指要看林宣妤是否需要加戲。

他表示今次要穿小學校服已相當破格，又透露稍後會跟麥沛東一同演出舞台劇，會有很破格演出。問到小學時是否乖學生？他笑謂：「係嗰啲醒目、百厭，成日被點名嘅學生。（同小演員合作搞得掂？）本身都擔心佢哋太熱鬧控制唔到，圍讀之後就發現真係控制唔到，哈哈！不過佢哋嗰啲係天真，有用唔完嘅電。」

談到見他睡眼惺忪，他解釋因為「追更」所至，指昨日拍攝了18小時，昨晚只睡了3小時便又要開工，問他會擔心「頂唔住」？他說：「學吓點頂得住，帶住疲累嘅身軀，盡力做好俾人睇。」另他又爆拍檔林宣妤劇中演教師很有威嚴，不過鏡頭後卻跟小朋友打成一片，林宣妤即笑指劇中見Alton跟同學仔玩得行開心，自己也想加入一份，無奈角色身份不能參與，問她跟天真活潑小朋友演戲，會否有特別方法氹對方？她笑謂：「會同小朋友傾偈，搵啲小學雞話題，因為小朋友世界同大人唔同。」