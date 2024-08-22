抓住暑假尾巴　南山濕身「遊」

踏入暑假尾聲，但炎熱天氣沒有減退，一於抓緊時間北上玩餐飽。當中南山區除了連接深圳灣口岸，更不乏大型水上樂園供大家濕身暢玩；區內還有不少工業風打卡勝地可影靚相，臨走去做Spa按摩和品嘗特色美食，為暑假畫上完美句號。

瑪雅樂園 挑戰膽量

瑪雅海灘水公園位於南山區華僑城西1號歡樂谷內，乘深圳地鐵1、2號綫到世界之窗站A出口，再步行500米便可到達，交通十分便利。作為區內第一所水上樂園，它佔地30,000平方米，以瑪雅文明為主題，處處可見象形文字及雕塑，讓人感覺穿梭於遠古與現代之間。其水上設施為全市最齊，提供數十種玩樂項目及5大戲水區，每逢假日還有水槍巡遊及Live表演駐場，每天由早上11時30分營運至晚上10時，更設有夜場活動，方便各位由朝玩到晚，定能盡興而歸。

場內分為多個區域，當中「瑪雅水寨」集戲水滑道、攀爬網等多種娛樂設施於一身，大人細路都啱玩。愛刺激的話則推介「太陽迷漩」及「雨林巨蟒」，前者需兩人一組坐在巨型水泡從16米高塔端高速俯沖，再吸入極速激流漩渦之中；後者是九曲十三灣的水上過山車，極具離心力。其他設施包括18.7米高的「萬神滑板」、亞洲首座水上跳樓機「羽蛇神環」，以及浪高3米的造浪池和漂流河等，令人樂而忘返。

電廠改建 打卡勝地

南山區有許多打卡勝地，O.POWER藍色遊樂園是其中之一，位置在深圳地鐵2號綫華僑城北站B出口附近。這處由華中發電廠改建而成，佔地10,785平方米，結合娛樂、公園、餐飲及商業等元素。單看藍色遊樂園這名字，就知這裏以藍色為主調，發電廠遺址的油罐、通道、樓梯均塗上天藍色；加上新設置的藍色旋轉木馬、滑梯、攀爬網、鞦韆及沙池，非常適合打卡。行累了可到人氣咖啡店store by.jpg歎啡歇息，其紅磚圓形特色建築十分搶眼，招牌白梨汁水更是消暑佳品。

高端按摩 服務齊全

淺深是全國連鎖高端按摩會所品牌，南山店距地鐵2號綫海月站A出口約470米步程，地理位置相當就腳。室內裝潢以灰白色為主，光燈透亮帶來輕奢感覺。設有特大水療湯池及休息區，服務更被網民譽為天花板級數，備有乾蒸、濕蒸、搓澡、足療、採耳、美甲、刮痧、拔罐、中式按摩、淋巴按摩、面部美容及精油SPA等服務，全面照顧男女賓客需要。場內餐廳更提供自助餐，大部分套票都包含早餐、全日任食水果及任飲飲品。

同場加映：活蟹十吃 斑蘭丸子

蟹王舍•活蟹料理以新鮮食材聞名，招牌一蟹十吃套餐以帝王蟹入饌，利用蒸、煮、煎、炸等烹飪方法，炮造出蟹黃蟹膏泡飯、蟹身火鍋、蟹腳天婦羅、碳烤及香辣帝王蟹等十吃。每道菜服務員都會代為挑出蟹肉並介紹各種食法，愛嘗鮮的各位不容錯過。吃完正餐可留肚再吃糖水，十六小糖水舖主打斑蘭丸子，鎮店「陳總特調」內有大大粒丸子、馬蹄及薏米爆爆珠，並以椰奶打底，用料十足香濃好味。