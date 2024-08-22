汪小菲正印Mandy加入戰團寸張穎穎：知三當三！

台灣女星大S（徐熙媛）2021年和汪小菲離婚，搞了多場大龍鳳，網民食花生。不過目前雙方都已經各自組成新家庭，汪小菲與台灣女友馬筱梅（Mandy）登記結婚。而汪小菲再婚前，曾和大陸女星張穎穎有過一段情，近日張穎穎疑似不滿被男方母親張蘭舊事重提狂寸，張穎穎即爆Seed在社交網反擊，怎料Mandy竟在昨日（21日）發聲參戰，引發網友圍觀。

近日張穎穎不斷發功，公開反爆張蘭，風波燒到汪小菲現任妻子Mandy，許多食花生網友留言疑似影射「甚麼梅是小四小五來的」。Mandy也按捺不住作出反擊，強調與汪小菲認識的時間點是在2023年10月：「別把自己的痛苦和不如意遙遙在一個素昧平生的陌生人身上，我是2023年10月在台灣因為朋友才認識的汪小菲，在這之前並不認識他，造謠沒用！事實擺在這！」

更有網友晒出照片，提到先前汪小菲被流出的私照中疑似見到Mandy身影。對此，Mandy也大方回應：「你應該去找原圖，拿著原圖上法庭上說！」更隔空指張穎穎：「用這些手段也掩蓋不了一輩子知三當三的污點！」不過這樣的說法，疑似間接證實汪小菲「婚內出軌」，後來似乎發現不妥，目前該留言已被刪除。

張穎穎今日也更新貼文，提到有網友傳來有關Mandy回應的截圖，自己感到相當驚訝：「我以為對方女孩子是很聰明的，還是我高看了，說那句話把你男人置於何地？」張穎穎說，自己一直秉承不傷害女方：「因為我知道每次鬧劇都是各路女方收尾，男方隱身，女方永遠被當槍使。也理解，畢竟內憂外患，還需要照顧精神不正常的老大兒。偽豪門的生活真的很不易。多存點錢才是對的，不然以後需要花很多錢打官司和治病。」