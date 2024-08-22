港姐︱童年照曝光！鍾翠詩萌爆篤面珠　倪樂琳搞怪表情包

《2024香港小姐競選決賽》將於下月15日隆重舉行，大會今日（22日）發放佳麗們的可愛童年照，更大爆兒時趣事。觀乎15張「Q版港姐」相片，不難發現美貌是三歲定八十，當中倪樂琳、王汛文、謝淑怡、盧凱怡及鍾翠詩的童年照更是靚到不得了，眼仔睩睩、笑容甜美。「甜美笑容」代表有鍾翠詩，拍攝宣傳片時，她更「神還原」兒時招牌篤面珠可愛手勢，並笑言：「細個嗰時嘅我好鍾意笑同影相，唔鍾意喊。」至於「眼睩睩」代表則有倪樂琳，她笑稱小時候是「搞怪小妹」：「我細個比較古靈精怪，見到鏡頭會好鍾意唱歌同跳舞，做啲好搞怪嘅動作。例如我鍾意喺媽咪想影我優美咁彈琴嘅時候，傻咗咁boom boom boom亂彈。」她又笑言相關性格適合參選港姐，因為絕對不會有冷場，說畢又即向鏡頭展現瘋狂及驚喜的「搞怪表情包」，十分可愛。

除了由細靚到大，不少佳麗更是由小時候開始已憧憬參選港姐，當中包括謝淑怡、莊曉婷、盧凱怡、吳芷靖及梁嘉莹。坦言自小已鍾情閃閃發光東西的謝淑怡，會邊看港姐、邊模仿冠軍佳麗向鏡頭揮手；莊曉婷則會在家扮香港小姐：「細個因為短頭髮，會攞啲毛巾扮長頭髮嘅香港小姐。」她還透露小時候「超級男仔頭」：「細個時媽咪一定要我哋3兄妹剪短頭髮，我係到中學先可以留長頭髮，嗰刻我好開心。」吳芷靖小時候已想參選港姐的原因亦很搞笑，她亦忍不住邊笑邊說：「細個係有偷偷哋幻想自己係香港小姐冠軍，因為細個覺得自己好靚，一直都好有自信。」

令人意外的是，不是所有佳麗均從小到大都斯斯文文，陳甜甜及程姜月小時候竟曾與男生打架。陳甜甜笑言小時候試過因為打架，弄致「頭髮亂了」：「我記得小時候媽媽幫我紮很漂亮的小辮子，但放學時就是因為跟男同學打架就沒了。」並補充是直到讀大學才變回斯文清秀。至於程姜月的打架理由是出於正義感：「細個成日同男仔打交，因為覺得啲男仔會蝦啲女仔，我就好睇唔慣。」另外值得一提的是，秦冀雯仍是BB時，已有相當特別的經歷，相關經歷更與其出生磅數有莫大關係：「我出世時十斤幾重，因為太重，啲護士全部O晒嘴，仲有記者過嚟採訪我媽咪，準備要登報紙。點知幾日之後，有個十一斤幾嘅小朋友出咗世，佢就搶咗我風頭喇。」