鮮娛糧丨鄭嘉穎有仔萬事足唔再做黑面神　變暖爸獲網民大讚

視帝鄭嘉穎曾自嘲「黑面我出名㗎啦！」近日有網民在候機室捕獲嘉穎與老婆陳凱琳及3個仔出發去布吉旅行，難得見嘉穎與人有說有笑，對途人亦沒有黑面！

有網民日前在社交網以「偶遇到TVB明星」為題發文，並寫道：「去布吉島轉機，偶遇到了鄭嘉穎一家，鄭嘉穎和陳凱琳真人真的十分好瘦，臉好小，怕打擾別人沒有去合照。」從影片可見，頭戴紅色cap帽的嘉穎，身穿深色恤衫+灰色牛仔褲，他與機場地勤工作人員有講有笑，笑容親切，並指住5歲大仔Rafael說：「你睇吓！」

而陳凱琳同樣戴上cap帽、身穿白tee配藍色牛仔褲，她拿手機拍片，大仔與二仔Yannick的裝束一樣，灰色貓貓上衣配淺色長褲，細仔Carlos則被外傭用孭帶孭住。大仔對鏡頭敏銳，他看到媽媽拍片即走上鏡頭前，揮手說：「Hello we visit to Thailand.」網民即留言，大讚大仔好熱情：「哈哈哈哈哈兒子好熱情啊」、「他老婆挺nice，老公…」

另外也有網民在飛機上巧遇他們一家，目擊的網民大讚嘉穎是個好老公和好爸爸，透露上飛機發現一個眼熟又精緻的女生帶住三個孩子：「三個！媽耶，佩服。接着一抬頭她身後的男士更眼熟，雖然沒有螢幕電視劇迪裏的耀眼，但是身體姿態不錯，讓我多看看一眼，哦，是鄭嘉穎！原來男演員也還是需要化妝的！那麼，那位好看的女生就是他的老婆陳凱琳。」

該網民續指，「飛機上全程夫婦都陪著兩個大點的孩子，最小的BB好乖眼睛很大好可愛。已經很久沒關註八卦新聞了，也不清楚這對夫妻在香港的口碑如何，但今天這一路真的非常拉好感，很樸素，陳凱琳用的包就是普通的帆布包，應該是rue Madame賣的那一款。帶著三個孩子情緒穩定（有一個菲傭姐姐幫手）。飛機上和下飛機後其實應該有很多人認出了他倆，大家都沒有拍照合照搭訕，挺好的。」去到布吉，嘉穎依然Nice Mode上身，與網民合照冇托手肘，抵讚！