利穎怡離巢後即有戲拍搵銀　挑戰拍片做KOL工作

藝人利穎怡（Joan）和李尚正今日（22日）到港島區一住宅單位為HOY TV節目《香港奇則3》進行拍攝。剛離巢無綫的Joan，自言現在是自由身，靠自己接工作，暫時亦未有簽公司的打算：「會想試吓自己出嚟會接到幾多嘢做先。（有冇公司向你招手？）未有，但如果係有潛質嘅公司，我都想同佢接洽。」她透露剛在惠州及澳門拍攝完電影返港，謂非常幸運能夠在離開無綫後立即接到拍電影的工作，坦言現在收入可觀：「因為除了接到電影，都有一啲劇集同埋廣告商傾緊，希望成事。」

她又言正挑戰網上拍片做KOL，由錄音到剪片都是自己一手包辦，但點擊卻未如理想，所以有向朱智賢請教拍片：「我見佢點擊好高，所以我前日私訊佢問，佢話都係參考其他人網上拍啲咩，佢又去試吓，然後拍拍吓就得咗，所以堅持真係好重要。」又表示現時電視已經少人看，不想再局限於電視上的發展，所以都想發掘更多可能性，例如網劇，Joan笑言現還處於尋找合適自己拍片風格的階段，所以正與一些專門幫人「度橋」的公司合作，希望能找出合適自己的題材拍影片，另外，Joan亦透露有作家找她合作出書。