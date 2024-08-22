「貓女」Zoe Kravitz初執導筒《求救眨眨眼》受MeToo潮啟發

於《蝙蝠俠》（The Batman）飾演新任「貓女」的美國女星Zoe Kravitz，首次進軍幕後自編自導懸疑驚慄片《求救眨眨眼》（Blink Twice），還請來美國男星未婚夫Channing Tatum助陣擔正！劇情講述一個酒吧女侍應機緣巧合下，被一個著名富商邀請到私人島嶼參加派對，表面上夢幻的旅程，背後卻暗藏黑暗秘密，一起同行的女友人亦告失蹤，究竟她能否逃出生天？

Zoe受訪時被問到為何邀請Channing飾演富商時，她表示：「我知道要搵一個令我安心同有魅力嘅人去演，先會令女主角跟佢走，亦令觀眾信服。個角色係愈來愈有趣，因為當然你寫角色時要製造層次，由於Channing好早就有份監製，我好幸運有個演員咁投入件事。我哋可以深入摸索個角色同背景，佢係咩人，點解佢會咁做，雖然唔會所有嘢都喺銀幕明講，但你會感受到個電流。我亦知道搵佢做一個以前未演過嘅角色係好刺激。」

Zoe形容電影是改編自現實，取材自電影業那些女藝人所遭受權力人士的逼害，更深受電影大亨Harvey Weinstein的性侵風波影響：「我係MeToo潮之前開始寫劇本，之後個世界開始咗呢啲討論，我個劇本亦變咗好多。佢係多咗關於權力鬥爭，同埋佢嘅意義。我重重複複翻寫咗成百萬次！」