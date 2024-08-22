馮盈盈身材不及港姐佳麗　加操健身谷胸迎戰

藝人馮盈盈、何沛珈、邵初、彭慧中、江美儀及陳懿德今日（22日）現身電視城，跟15位《2024香港小姐競選》侯選佳麗齊齊出席記者會，介紹早前眾人分別到塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港拍攝外景後，拍成特備節目的《2024 香港小姐 女·遊記》及分享過程感受。

何沛珈透露到內蒙古偏遠地方拍攝要坐七小時車，結果暈車浪兼嘔吐，她笑謂：「本身易暈車浪，事前已食暈浪丸，但一樣頂唔順嘔，佢哋扶我返酒店時好似扶長者咁。」她亦表示有跟佳麗分享自己的參選心得：「自己選過2次，試過落選亦試過得獎，第一次對獎項好緊張，未能發揮得最好，但第二次就好享受過程，最後好好彩獲獎，我覺得心態決定結果。」另提到她在社交網晒泳衣照派福利，她解釋是半個月前拍攝，自己也糾結是否應該甫相，後來因造型師催促，故趁暑假完結前跟大家分享。

至於馮盈盈亦剛巧在社交網分享健身照，她笑言見到一班港姐師妹身形很弗，令她也覺得要努力操弗：「好好呀，因為都有網民留言話要學我咁做運動，有正面影響係好事。」身旁何沛珈即大讚馮盈盈經歷賽班的陽光與海灘後皮膚依然白滑，馮盈盈則表示因修讀過營養學，回港後有跟師妹交流那些食材可以美白，問到對同行師妹7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）及12號鍾翠詩（Tracy）有何評價？她大讚3人原本少說話，但經過同行師姐麥美恩的帶動下，大家也變得敢言。

「城大李嘉欣」2號倪樂琳 （Ellyn）、3號王汛文 （Candice）及4號謝淑怡（Zoie）於台上大爆到菲律賓碧瑤拍外景時的趣事，Candice及Zoie笑指當時在拍片爭后冠，Ellyn見狀即笑言叫她們繼續爭菲律賓后冠，自己則要香港小姐后冠。3人受訪時被問到可會認真爭后冠？倪樂琳表示不會爭：「正面、積極競爭。（勝券在握？）唔可以話贏硬，因為其他14位佳麗都好優秀，未到決賽都未知誰勝誰負。」王汛文則表示這兩個月是一個旅程：「我哋係贏人生唔係贏比賽，邊個贏都冇所謂。」

謝淑怡就表示對比賽有信心：「過程比結果更重要，識到新朋友、學到嘢更難能可貴。（師姐彭慧中讚你識擺甫士？）公司有Catwalk堂，自己都有聽書。」問到自己有甚麼改善地方？倪樂琳坦言自己在台上笑久了會變僵硬，故要練習笑容。王訊文則表示要多做運動，因覺得手臂較粗，亦要為才藝環節練唱歌。謝淑怡指自己很怕凍，要想辦法克服。

至於廣東話較差的9號陳甜甜（Rose）與10號吳芷靖 （Clary），表現比初參選時大有進步。陳甜甜表示不時會跟導演、師姐及佳麗們等練習，亦有跟老師學廣東話，希望在鏡頭前不會太緊張：「但自己喺屋企冇人同我練，擔心講錯都唔知，都好擔心畀網民鬧跟咗老師都講成咁。（搵個香港男友學廣東話？）無諗過拍拖，依家選美最緊要。」吳芷靖則坦言感情順其自然：「依家好多嘢要做，除咗選美自己都仲有工作要做，時間都好充實。」談到擇偶條件，她希望對方要跟她一樣，努力和上進。